Форвард «Уотфорда»: в Англии я могу быть только футболистом, рэпером или наркоторговцем

Нападающий «Уотфорда» Эндри Грэй рассказал о проблеме расизма в Англии.
«Только безразличные люди не понимают, против чего мы протестуем. Дело не в Джордже Флойде и жестокости в Америке. Дело в том, что происходит в Англии и в остальном мире. Нам везёт, что у нас нет вооружённых полицейских на улицах, потому что эти полицейские по-прежнему неверно и стереотипно судят о нас, также как и в США.
Я не могу сосчитать, сколько раз я пытался войти в клуб и не мог, а также сколько раз охранник ходил за мной по магазину. Не могу сосчитать, сколько раз меня спрашивали, футболист ли я, потому что я езжу на хорошей машине. В конце концов, в этой стране я могу быть только футболистом рэпером или наркоторговцем. И это факт.
Так что демонстрации здесь не только из-за жестокости полиции в Америке. Мы сталкиваемся с этим в Англии, Париже и по всему миру. Это из-за систематического расизма повсюду», — приводит слова Грэя The Guardian.
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