Улье: «Ливерпуль» не просто победит, он сделает это стильно

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Жерар Улье поделился эмоциями от успехов команды в последнее время.



«Трофеи у «Ливерпуля» в ДНК. Завоевать титул будет особенной наградой для каждого. Ожидание было долгим – 30 лет. Этот титул станет наградой для болельщиков, которые столько лет оставались верными команде, а также для игроков и персонала клуба.



«Ливерпуль» не просто победит, он сделает это стильно. На данный момент отрыв команды составляет 25 очков, что было невиданным до этого момента. В моё время нам посчастливилось выиграть 6 трофеев. Но Юрген Клопп выиграл Лигу чемпионов в прошлом году, затем Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а сейчас выиграет чемпионат Англии. Жаль только, что болельщики не смогут разделить этот успех с командой на «Энфилде».



Надеюсь, они дисциплинированно подождут лучших времён, чтобы отпраздновать титул. Я бы тоже хотел присутствовать, но не известно, когда будет проходить награждение», — приводит слова Улье The Mirror.

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