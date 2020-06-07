Улье: «Ливерпуль» не просто победит, он сделает это стильно

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Жерар Улье поделился эмоциями от успехов команды в последнее время.
«Трофеи у «Ливерпуля» в ДНК. Завоевать титул будет особенной наградой для каждого. Ожидание было долгим – 30 лет. Этот титул станет наградой для болельщиков, которые столько лет оставались верными команде, а также для игроков и персонала клуба.
«Ливерпуль» не просто победит, он сделает это стильно. На данный момент отрыв команды составляет 25 очков, что было невиданным до этого момента. В моё время нам посчастливилось выиграть 6 трофеев. Но Юрген Клопп выиграл Лигу чемпионов в прошлом году, затем Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а сейчас выиграет чемпионат Англии. Жаль только, что болельщики не смогут разделить этот успех с командой на «Энфилде».
Надеюсь, они дисциплинированно подождут лучших времён, чтобы отпраздновать титул. Я бы тоже хотел присутствовать, но не известно, когда будет проходить награждение», — приводит слова Улье The Mirror.
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