Анелька: отпустить Кавани было бы большой ошибкой «ПСЖ»

Бывший форвард «ПСЖ» Николя Анелька считает, что парижанам ни в коем случае нельзя расставаться с уругвайцем Эдинсоном Кавани.
«Отпустить Кавани было бы большой ошибкой. Он остаётся единственной девяткой, других нет. У него много неточностей, но он проводит сумасшедшие игры и забивает. В Париже нужна конкуренция. Кавани отличный нападающий, отдать которого – большой риск, потому что он обязательно уйдёт в большой клуб. И если будет играть против «ПСЖ», обязательно будет забивать. И вот тогда там будут сильно сожалеть.
«ПСЖ» — отличная команда. С тем подбором игроков, что у них есть на данный момент, они вполне могут выиграть Лигу чемпионов. И в конце концов они это сделают. Единственная проблема – слабая конкуренция в Лиге 1. Быть чемпионом Франции – это хорошо, но, чтобы выиграть в Европе, парижанам регулярно нужны сложные матчи. Надеюсь, «Марсель» скоро выкупит мощный бизнесмен, и тогда у «ПСЖ» будет реальная конкуренция», — приводит слова Анелька Goal.
Контракт Кавани с «ПСЖ» истекает нынешним летом.
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