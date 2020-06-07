Мюллер установил новый рекорд Бундеслиги по количеству голевых передач за сезон

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер установил новый рекорд Бундеслиги по количеству результативных передач за отдельный сезон. Статистика чемпионата Германии ведётся с сезона-1992/1993.
Накануне мюнхенская команда обыграла на выезде леверкузенский «Байер» со счётом 4:2, а Мюллер стал автором двух голевых передач, после чего в этом сезоне у него на счету их стало 20.
Ранее рекорд Бундеслиги делили шведский полузащитник «Лейпцига» Эмиль Форсберг и бывший хавбек «Вольфсбурга» Кевин де Брёйне, у которых было по 19 голевых пасов.
30-летний Мюллер выступает в «Баварии» с 2007 года и за 347 матчей в чемпионате Германии отметился 117-ю взятиями ворот. Больше него за мюнхенцев забивали лишь трое — Роланд Вольфарт (119), Карл-Хайнц Румменигге (162) и Герд Мюллер (365).
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