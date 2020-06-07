Дэвис: Мюллер – шеф-повар «Баварии», от забивает и отдаёт передачи
Полузащитник «Баварии» Альфонсо Дэвис прокомментировал победу над «Байером» со счётом 4:2 в гостевом матче 30-го тура Бундеслиги.
«Мы не паниковали после того, как пропустили гол на 10-й минуте, потому что знали, что есть время отыграться. Мы сосредоточились и играли в свой футбол. Мы помнили домашнее поражение от «Байера» в первом круге и понимали, что будет нужно забить несколько голов.
Томаса Мюллера я называю нашим шеф-поваром. Он забивает голы и отдаёт передачи, он очень важен для команды. Роберт Левандовски – нападающий мирового класса, и показывает это в каждом матче.
У нас есть ещё четыре матч и в них мы можем обновить рекорд Бундеслиги по забитым мячам за сезон», — приводит слова Дэвиса L’Équipe.
Мюллер установил новый рекорд Бундеслиги по количеству голевых передач за сезон
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