Дэвис: Мюллер – шеф-повар «Баварии», от забивает и отдаёт передачи

Полузащитник «Баварии» Альфонсо Дэвис прокомментировал победу над «Байером» со счётом 4:2 в гостевом матче 30-го тура Бундеслиги.



«Мы не паниковали после того, как пропустили гол на 10-й минуте, потому что знали, что есть время отыграться. Мы сосредоточились и играли в свой футбол. Мы помнили домашнее поражение от «Байера» в первом круге и понимали, что будет нужно забить несколько голов.



Томаса Мюллера я называю нашим шеф-поваром. Он забивает голы и отдаёт передачи, он очень важен для команды. Роберт Левандовски – нападающий мирового класса, и показывает это в каждом матче.



У нас есть ещё четыре матч и в них мы можем обновить рекорд Бундеслиги по забитым мячам за сезон», — приводит слова Дэвиса L’Équipe.

Мюллер установил новый рекорд Бундеслиги по количеству голевых передач за сезон