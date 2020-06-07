Де Лигт опроверг слухи об уходе из «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт прокомментировал слухи о возможном уходе из туринского клуба.



«Без сомнения я счастлив в «Ювентусе». Я обратил внимание, что в последнее время, пока мы не играли в футбол, кто-то выдумал обо мне разные вещи. Мне нравится тренироваться с выдающимися игроками. Уверен, что день ото дня прогрессирую. И поэтому я счастлив в «Ювентусе».

Что касается тренировок, сейчас всё гораздо лучше. В начале мы могли тренироваться только в маленьких группах и не могли дотрагиваться друг до друга. В последние дни мы можем заниматься все вместе", — приводит слова Де Лигта Tuttosport.



Де Лигт перебрался в «Ювентус» из «Аякса» в 2019 году. В текущем сезоне он провёл в составе итальянской команды 20 матчей в Серии А и забил 2 гола. Контракт де Лигта с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2024 года.