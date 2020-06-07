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Агент Сауля: многие им интересуются, но он уже играет в большом клубе

Агент Сауля: многие им интересуются, но он уже играет в большом клубе
Футбол / Испания 0

Джонатан Барнетт, агент полузащитника «Атлетико» Сауля, прокомментировал слухи о переходе его подопечного в другой клуб.

«Игроки вроде Сауля не нуждаются в том, чтобы их подталкивали. Он хорош, и все об этом знают. И все знают, что многие клубы им интересуются. Но он уже играет в большом клубе. У него отличные отношения с «Атлетико» и болельщиками.

Каждого хорошего игрока связывают с другими клубами. Некоторые агенты могут захотеть оформить переход своего подопечного, но, если для этого им нужна пресса, значит, они плохие агенты. В основном, это журналисты пишут всякое. Мы, как агентсво, не имеем к этому никакого отношения», — приводит слова Барнетта Sport Witness.

Сауль — воспитанник «Атлетико». За основную команду футболист выступает с июля 2013 года. Контракт игрока с мадридским клубом действителен до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Сауля в € 72 млн.

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