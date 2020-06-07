Полузащитник «Герты» установил рекорд Бундеслиги, пробежав 14,6 км в матче с «Боруссией» Д
Чешский полузащитник «Герты» Владимир Дарида установил рекорд чемпионата Германии в матче с дортмундской «Боруссией» (0:1), сообщает OptaFranz в "Твиттере".
Сообщается, что в матче со «шмелями» футболист пробежал 14,65 км, установив рекорд Бундеслиги с сезона-2013/2014, когда появилась соответствующая статистика.
Дарида — воспитанник чешской «Виктории Пльзень». Футболист перешёл в «Герту» из «Фрайбурга» летом 2015 года. В нынешнем сезоне хавбек провёл на поле 26 матчей во всех турнирах, стал автором 4 забитых мячей и отдал 5 результативных передач.
После 30-го тура «Герта», набрав 38 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Германии, которую возглавляет мюнхенская «Бавария» (70).
Дортмундская «Боруссия» победила «Герту» в матче Бундеслиги
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