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«Аугсбург» — «Кёльн»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

«Аугсбург» — «Кёльн»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
Футбол / Германия 0

Сегодня, 7 июня, состоится матч «Аугсбург» – «Кёльн». Встреча 30-го тура немецкой Бундеслиги пройдёт в Аугсбурге на стадионе «WWK-Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Чемпионат Германии, как практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён.

После 29 туров «Кёльн», набрав 34 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Аугсбург» (31) — на 13-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария», в 30 матчах набравшая 70 очков.

Турнирная таблица немецкой Бундеслиги сезона-2019/2020

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