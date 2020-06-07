«Аугсбург» — «Кёльн»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
Сегодня, 7 июня, состоится матч «Аугсбург» – «Кёльн». Встреча 30-го тура немецкой Бундеслиги пройдёт в Аугсбурге на стадионе «WWK-Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Чемпионат Германии, как практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён.
После 29 туров «Кёльн», набрав 34 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Аугсбург» (31) — на 13-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария», в 30 матчах набравшая 70 очков.
Турнирная таблица немецкой Бундеслиги сезона-2019/2020
- 7 июня 2020
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