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Директор «РБ Лейпциг» — о возможном уходе Вернера: мы ещё не контактировали с «Челси»

Директор «РБ Лейпциг» — о возможном уходе Вернера: мы ещё не контактировали с «Челси»
Футбол / Германия 0

Директор «РБ Лейпциг» Оливер Минтцлафф прокомментировал информацию о согласовании трансфера нападающего Тимо Вернера с лондонским «Челси».

«Мы ещё не контактировали с „Челси“. Ни Тимо Вернер, ни клуб ничего на данный момент не подписывали. Нам нечего сообщить. Мы не участвуем в ежедневных спекуляциях», — приводит слова Минтцлаффа Sky Germany.

В СМИ появилась информация, что английский клуб готов платить Вернеру £ 200 тыс. (примерно € 222 тыс.) в неделю. Отмечалось, что игрок согласен пойти на условия, которые предлагает «Челси».

В настоящее время у Вернера действует опция выкупа — £ 53 млн (почти € 60 млн), однако 15 июня она закончится и клубы смогут согласовывать цену потенциального трансфера с «РБ Лейпциг». Через год в контракте Тимо будет действовать опция выкупа в размере £ 36 млн (более € 40 млн).

Источник: «Челси» согласовал трансфер Вернера
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