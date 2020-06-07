Директор «РБ Лейпциг» — о возможном уходе Вернера: мы ещё не контактировали с «Челси»

Директор «РБ Лейпциг» Оливер Минтцлафф прокомментировал информацию о согласовании трансфера нападающего Тимо Вернера с лондонским «Челси».
«Мы ещё не контактировали с „Челси“. Ни Тимо Вернер, ни клуб ничего на данный момент не подписывали. Нам нечего сообщить. Мы не участвуем в ежедневных спекуляциях», — приводит слова Минтцлаффа Sky Germany.
В СМИ появилась информация, что английский клуб готов платить Вернеру £ 200 тыс. (примерно € 222 тыс.) в неделю. Отмечалось, что игрок согласен пойти на условия, которые предлагает «Челси».
В настоящее время у Вернера действует опция выкупа — £ 53 млн (почти € 60 млн), однако 15 июня она закончится и клубы смогут согласовывать цену потенциального трансфера с «РБ Лейпциг». Через год в контракте Тимо будет действовать опция выкупа в размере £ 36 млн (более € 40 млн).
- 7 июня 2020
-
10:35
-
10:22
-
10:20
-
09:51
-
09:50
-
09:19
-
09:17
-
08:30
-
06:24
-
05:43
-
04:54
-
04:40
-
04:02
-
03:42
-
03:26
-
02:59
-
02:44
-
01:59
-
01:40
-
01:26
-
00:58
-
00:55
-
00:44
-
00:28
-
00:09
-
00:08
-
00:02
- 6 июня 2020
-
23:51
-
23:45
-
22:57
-
22:42
-
22:37
-
21:58
-
21:50
-
21:25