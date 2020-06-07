«Эвертон» опережает «Манчестер Юнайтед» в борьбе за Адриена Рабьо

«Эвертон» лидирует в борьбе за полузащитника туринского «Ювентуса» Адриена Рабьо, сообщает Football Italia.

Ранее сообщалось, что Рабьо может продолжить карьеру в Англии. В число претендентов вошли «Арсенал», «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед», однако «Эвертон» — приоритетный вариант для игрока. Главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти лично заинтересован в трансфере футболиста. Напомним, Рабьо выступал под руководством Анчелотти в «Пари Сен-Жермен» с 2012 по 2013 год.

Рабьо перешёл в итальянский клуб перед началом нынешнего сезона на правах свободного агента из «Пари Сен-Жермен», воспитанником которого является. В сезоне-2019/2020 25-летний французский футболист провёл 17 матчей в Серии А, но результативными действиями не отметился.