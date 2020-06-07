Леонардо Бонуччи: переход в «Милан» не был бесполезным

Защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал о переходе в «Милан» в 2017 году.
«Был трудный сезон для меня как с профессиональной, так и с личной точки зрения. Были некоторые разногласия, особенно после проигрыша в Лиге чемпионов. В итоге принял плохое решение. Но должен сказать, что это решение повлияло на карьеру и сделало меня лучше. В те месяцы в „Милане“ я смог заняться самоанализом и понять, что моё призвание — играть за „Ювентус“. Это моя семья. В „Милане“ я встретил прекрасных людей, прежде всего Рино Гаттузо. Был трудный год, но тот переход не был бесполезным. В конце концов, я был счастлив вернуться домой», — приводит слова Бонуччи La Gazzetta dello Sport.
Напомним, ради возвращения в «Ювентус» Бонуччи согласился на значительное понижение зарплаты — с € 8 млн до € 5,5 млн в год.
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