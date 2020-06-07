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«Челси» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в приобретении Федерико Кьезы

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в приобретении Федерико Кьезы
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Daily Mail.

По информации источника, в услугах 22-летнего итальянского футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Отмечается, что «Фиорентина» готова расстаться с хавбеком, если поступит достойное предложение. Ранее сообщалось, что Кьеза входит в сферу интересов туринского «Ювентуса» и миланского «Интера».

Кьеза является воспитанником «Фиорентины» и сыном известного футболиста Энрико Кьезы. Контракт итальянского полузащитника с «Фиорентиной» действует до лета 2022 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионаты Англии и Италии.

«Ювентус» согласовал условия контракта с Кьезой
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