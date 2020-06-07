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Фаулер: Вернер недостаточно хорош для «Ливерпуля»

Фаулер: Вернер недостаточно хорош для «Ливерпуля»
Футбол / Германия 0

Бывший нападающий «Ливерпуля», ныне главный тренер «Брисбен Роар» Робби Фаулер прокомментировал возможный переход нападающего «РБ Лейпцинг» Тимо Вернера в стан красных.

«В последние несколько недель вокруг Тимо Вернера поднялся шум, но я не являюсь его большим поклонником. Понимаю, он талантливый игрок, в некоторых матчах блистает, подчёркивая свой уровень.

Соответствует ли Вернер стандартам нынешней атакующей тройки „Ливерпуля“? Я так не считаю. Он просто недостаточно хорош для „Ливерпуля“. Проверим это в следующем сезоне, если он всё-таки перейдёт в „Челси“.

Многие фанаты „Ливерпуля“ огорчились, поняв, что Вернер не переедет на „Энфилд“. И это выглядит так, будто он Марко ван Бастен, игрок мирового уровня, который впишется в любую команду. Не знаю, почему так вышло. Видел несколько матчей, где восхищался его навыками, но влияет ли он на игру постоянно? Я так не считаю. Может ли он сравниться с игроками, с которыми будет конкурировать? Не в «Ливерпуле». Может быть, в «Челси», — написал Фаулер в своей колонке для Mirror.

Директор «РБ Лейпциг» — о возможном уходе Вернера: мы ещё не контактировали с «Челси»
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