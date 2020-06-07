Андре Виллаш-Боаш планирует покинуть «Марсель» через год
Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш сообщил, что планирует покинуть французский клуб через год.
«У меня ещё четыре года тренерской карьеры. Год я буду работать в „Марселе“, а затем хочу получить более экзотический опыт в Бразилии или Японии. Думаю, вернуться в „Порту“ будет трудно», — приводит слова Виллаш-Боаша La Dauphine.
Виллаш-Боаш возглавляет «Марсель» с прошлого года. По итогам досрочно завершённого розыгрыша чемпионата Франции команда заняла второе место и вышла в Лигу чемпионов. Контракт португальского специалиста с французским клубом действует до лета 2021 года. Ранее он отказался возглавить «Ньюкасл Юнайтед», который в ближайшее время может быть продан инвесторам из Саудовской Аравии.
Андре Виллаш-Боаш принял решение остаться в «Марселе»
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