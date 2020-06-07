«Барселона» начнёт переговоры о продлении контракта с Лионелем Месси в течение месяца

«Барселона» начнёт переговоры о продлении контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси в течение месяца, сообщает Marca со ссылкой на Сope.

По данным источника, переговоры могут начаться уже на следующей неделе. Сообщается, что данный этап станет предварительным, а основная часть работы по продлению соглашения пройдёт в следующем сезоне. «Барселону» будет представлять президент Хосеп Бартомеу и исполнительный директор Оскар Грау, Месси — его отец Хорхе. Аргентинец хочет, чтобы в новый контракт был включён пункт о возможном расторжении в конце любого сезона.

В нынешнем сезоне Месси провёл на поле 31 матч во всех турнирах, стал автором 24 забитых мячей и отдал 16 результативных передач. Из-за лёгкой травмы аргентинец готовится к возобновлению сезона индивидуально.