«Ренн» готов отпустить Камавинжу в «Реал» за € 80 млн

Мадридский «Реал» ведёт переговоры с «Ренном» о трансфере 17-летнего полузащитника Эдуардо Камавинжи, сообщает итальянский журналист Николо Скира в "Твиттере".

По данным источника, «сливочные» предлагают игроку контракт на пять лет. Сообщается, что «Ренн» запрашивает за игрока € 80 млн и хочет, чтобы футболист провёл год в аренде. Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к Камавинже, однако «Реал» лидирует в борьбе за игрока.

В нынешнем сезоне Камавинжа принял участие в 36 матчах за «Ренн» во всех турнирах, стал автором одного забитого мяча и отдал две результативные передачи.

Из-за пандемии коронавируса сезон в чемпионате Франции был завершён досрочно. «Ренн» занял третье место в турнирной таблице Лиги 1.