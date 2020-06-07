«Ренн» готов отпустить Камавинжу в «Реал» за € 80 млн
Мадридский «Реал» ведёт переговоры с «Ренном» о трансфере 17-летнего полузащитника Эдуардо Камавинжи, сообщает итальянский журналист Николо Скира в "Твиттере".
По данным источника, «сливочные» предлагают игроку контракт на пять лет. Сообщается, что «Ренн» запрашивает за игрока € 80 млн и хочет, чтобы футболист провёл год в аренде. Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к Камавинже, однако «Реал» лидирует в борьбе за игрока.
В нынешнем сезоне Камавинжа принял участие в 36 матчах за «Ренн» во всех турнирах, стал автором одного забитого мяча и отдал две результативные передачи.
Из-за пандемии коронавируса сезон в чемпионате Франции был завершён досрочно. «Ренн» занял третье место в турнирной таблице Лиги 1.
«Реал» намерен в ближайшее время приобрести полузащитника «Ренна» Камавинжу
- 7 июня 2020
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