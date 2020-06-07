Бонуччи: после карантина Роналду вернулся в идеальной форме

Защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал, в каком состоянии его одноклубник Криштиану Роналду вернулся к тренировкам после продолжительной паузы.
«Каким он вернулся после карантина? Таким же, как и был. Он рассказал, как тренировался во время карантина, и показал, что находится в идеальной форме. Это меня не удивило. Он чемпион с любой точки зрения, потрясающий атлет и великолепный профессионал», — приводит слова Бонуччи Goal.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». В нынешнем сезоне 35-летний португальский форвард принял участие в 22 матчах чемпионата Италии, в которых стал автором 21 забитого мяча, отдал три результативные передачи, а также получил две жёлтые карточки.
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