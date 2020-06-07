Кафу: у Александер-Арнольда бразильский стиль игры. Он способен стать одним из лучших
Бывший защитник сборной Бразилии Маркос Кафу поделился мнением об игроке «Ливерпуля» Тренте Александер-Арнольде.
«Трент — невероятный игрок, редкий талант. Если будет продолжать играть в том же духе, он станет одним из лучших футболистов в мире. У него есть потенциал, чтобы стать лучшим игроком года ФИФА. Его техника великолепна. У него бразильский стиль игры. Люблю наблюдать за его действиями на поле. А работа в такой замечательной команде поможет ему вырасти», — приводит слова Кафу официальный сайт ФИФА.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии Александер-Арнольд провёл 29 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 12 результативных передач. Сезон в английской Премьер-лиге приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Экс-игрок «Ливерпуля» Флэнаган: Александер-Арнольд сменит позицию и станет полузащитником
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