Евсеев: к кому-то утром в воскресенье приходят белочки, а к «Уфе» — люди в белом

В «Уфе» проведено очередное тестирование на коронавирус, сообщает главный тренер уфимского клуба Вадим Евсеев на своей странице в «Инстаграме». «Уфа» проходит тестирование на COVID-19 каждую неделю.

«К кому-то утром в воскресенье приходят белочки, а к «Уфе» — люди в белом. Тесты на COVID-19. Уже привыкли», — написал Евсеев.

Посмотреть фотографию можно на странице Вадима Евсеева в «Инстаграме».

«Уфа», в 22 турах набрав 27 очков, располагается на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, которую возглавляет петербургский «Зенит» (50).

Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен в марте и возобновится 19 июня. В первом туре после рестарта РПЛ «Уфа» примет «Тамбов».