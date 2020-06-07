Евсеев: к кому-то утром в воскресенье приходят белочки, а к «Уфе» — люди в белом
В «Уфе» проведено очередное тестирование на коронавирус, сообщает главный тренер уфимского клуба Вадим Евсеев на своей странице в «Инстаграме». «Уфа» проходит тестирование на COVID-19 каждую неделю.
«К кому-то утром в воскресенье приходят белочки, а к «Уфе» — люди в белом. Тесты на COVID-19. Уже привыкли», — написал Евсеев.
Посмотреть фотографию можно на странице Вадима Евсеева в «Инстаграме».
«Уфа», в 22 турах набрав 27 очков, располагается на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, которую возглавляет петербургский «Зенит» (50).
Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен в марте и возобновится 19 июня. В первом туре после рестарта РПЛ «Уфа» примет «Тамбов».
Евсеев в шутку назвал манекены лучшими игроками по итогам сбора «Уфы»
- 7 июня 2020
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