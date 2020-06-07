Шамиль Газизов: с учётом обстановки, я за то, чтобы показывать оставшийся футбол бесплатно
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию, согласно которой все матчи чемпионата России после возобновления турнира, с большой долей вероятности, будут показаны бесплатно.
«С учётом нынешней обстановки, я за то, чтобы показывать оставшийся футбол бесплатно. Но хотелось бы, чтобы из-за этого клубы не потеряли в деньгах. Хочется, чтобы кто-то это компенсировал. Мы и так много теряем финансово. Это не такие огромные деньги для общедоступных каналов, чтобы они не могли это компенсировать. Если так будет, от этого все выиграют», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Розыгрыш РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавируса. Чемпионат России возобновится 19 июня.
Матчи РПЛ после возобновления турнира планируют показывать бесплатно
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