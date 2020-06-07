Главный тренер «Пармы» переболел коронавирусом

Главный тренер «Пармы» Роберто Д’Аверса признался, что переболел коронавирусом.



«У меня была повышенная температура в течение нескольких дней после матча со СПАЛом. В этом не было ничего особенного, поэтому я не проходил тестирование. Мы не могли сказать, был у меня коронавирус или нет. Это подтвердилось позже с помощью анализа крови на наличие антител. В это время года у меня всегда повышается температура. Я находился на самоизоляции вместе с семьёй», — приводит слова Д'Аверсы Football Italia.



Из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Италии. Турнир возобновится 20 июня матчем «Торино» — «Парма», который начнётся в 19:30 мск. В этот же день состоится ещё одна встреча чемпионата — «Верона» сыграет с «Кальяри». Начало — в 21:45 мск.

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