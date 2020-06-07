Матчи Ла Лиги будут начинаться с минуты молчания в память о жертвах пандемии коронавируса

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) и руководство Ла Лиги приняли решение начинать каждый матч во всех футбольных первенствах Испании с минуты молчания в память о жертвах пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба турнира на официальном сайте.

«Обе организации пришли к решению отдать должное всем, кто ушёл из жизни во время пандемии коронавируса, а также членам их семей. Начиная с первого матча после возобновления сезона футбольный мир будет поминать скончавшихся минутой молчания перед стартовым свистком», — сказано в заявлении.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Испании был приостановлен в марте после 27-го тура. Первенство возобновится 11 июня. В первом матче встретятся «Севилья» и «Бетис».