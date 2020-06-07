Спортивный директор «Наполи»: очень скоро объявим о продлении контракта с Мертенсом

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли подтвердил, что в ближайшее время клуб продлит контракт с бельгийским нападающим Дрисом Мертенсом.
«Мертенс показал, как важна для него эта футболка. Очень скоро мы объявим о продлении контракта. Он никогда не был далёк от „Наполи“, но был некоторый страх потерять его, как это происходит со всеми большими игроками», — приводит слова Джунтоли Sky Sport Italia.
Ранее сообщалось, что в услугах бельгийца заинтересованы многие европейские клубы, среди которых «Челси», «Ливерпуль», «Ювентус», «Монако», «Ньюкасл Юнайтед» и «Интер».
Мертенс перешёл в «Наполи» летом 2013 года из ПСВ. Сумма трансфера составила € 9,48 млн. В нынешнем сезоне 33-летний форвард провёл 21 матч в чемпионате Италии, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.
- 7 июня 2020
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