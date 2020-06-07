Источник: в понедельник Вагнер Лав объявит о переходе в ЦСКА

Комментатор Нобель Арустамян заявил, что нападающий Вагнер Лав объявит о возвращении в ЦСКА в понедельник. Информацию подтверждают источники «Чемпионата».
«В последние пару дней директ моего «инстаграма» атаковали фанаты ЦСКА с одним вопросом: что по Вагнеру Лаву? У форварда истёк контракт с «Коринтиансом», и, как писали в Бразилии в пятницу вечером, он близок к возвращению в Россию.
Как и сообщалось, в понедельник Вагнер сделает заявление. Бразилец официально объявит о переходе в ЦСКА, это практически оформленная история, стороны согласовали все детали договора. Речь идёт о годичном контракте, дальше всё непредсказуемо. А когда с Вагнером было иначе?
Вагнер не раз заявлял, что хочет снова оказаться в ЦСКА. О фантастическом отношении Евгения Гинера к Лаву всем известно.
Легко представляю, что в ЦСКА Вагнер закончит карьеру и затем войдёт в структуру клуба — об этом тоже не раз говорил Евгений Гинер», — написал Арустамян в своём телеграм-канале.
- 7 июня 2020
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