Источник: в понедельник Вагнер Лав объявит о переходе в ЦСКА

Комментатор Нобель Арустамян заявил, что нападающий Вагнер Лав объявит о возвращении в ЦСКА в понедельник. Информацию подтверждают источники «Чемпионата».

«В последние пару дней директ моего «инстаграма» атаковали фанаты ЦСКА с одним вопросом: что по Вагнеру Лаву? У форварда истёк контракт с «Коринтиансом», и, как писали в Бразилии в пятницу вечером, он близок к возвращению в Россию.



Как и сообщалось, в понедельник Вагнер сделает заявление. Бразилец официально объявит о переходе в ЦСКА, это практически оформленная история, стороны согласовали все детали договора. Речь идёт о годичном контракте, дальше всё непредсказуемо. А когда с Вагнером было иначе?



Вагнер не раз заявлял, что хочет снова оказаться в ЦСКА. О фантастическом отношении Евгения Гинера к Лаву всем известно.



Легко представляю, что в ЦСКА Вагнер закончит карьеру и затем войдёт в структуру клуба — об этом тоже не раз говорил Евгений Гинер», — написал Арустамян в своём телеграм-канале.