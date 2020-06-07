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Вадим Евсеев показал «поле другого поколения» на стадионе «Уфы»

Вадим Евсеев показал «поле другого поколения» на стадионе «Уфы»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил новый газон на домашнем стадионе клуба.

«Познакомились с новым полем на «Нефтянике». Естественно, газон был сегодня главной темой в команде. Считай, маленькое новоселье. Видно, что это новое поле другого поколения. Внешний вид, цвет радуют глаз. Даже оба глаза.

Наши шесть легионеров наконец присоединились к команде. Тренировались в полном составе. После двух выходных на фоне свежести провели интенсивное занятие. Завтра продолжим в том же духе", — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».

«Уфа», в 22 турах набрав 27 очков, располагается на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, которую возглавляет петербургский «Зенит» (50).

Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен в марте и возобновится 19 июня. В первом туре после рестарта РПЛ «Уфа» примет «Тамбов».

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