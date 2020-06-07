«Рейнджерс» подписал контракт с защитником «Лестера»

«Рейнджерс» на официальном объявил о трансфере защитника «Лестер Сити» Кэлвина Бэсси.
Детали сделки не разглашаются. Футболист подписал контракт с шотландским клубом до лета 2024 года.
«Я очень взволнован. «Рейнджерс» — большой клуб, и я горю желанием присоединиться к клубу. С тех пор как «Рейнджерс» проявил интерес, я очень волновался. Это один из тех клубов, которые я высоко ценил, поэтому очень счастлив.
Я считаю, что «Рейнджерс» — подходящий клуб для меня. Я ценю всё, что «Лестер Сити» сделал для меня, но чувствую, что «Рейнджерс» даст мне возможность вывести карьеру на новый уровень и продемонстрировать свои способности миру", — сказал Бэсси.
20-летний Бэсси является воспитанником «Лестер Сити», но за основной состав не играл.
Нынешний сезон в чемпионате Шотландии завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. «Рейнджерс» финишировал на втором месте.
- 7 июня 2020
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