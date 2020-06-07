«Краснодар» готов заплатить € 15 млн за 17-летнего бразильца
«Краснодар» проявляет интерес к нападающему «Васко да Гама» Таллесу Магно, утверждается на канале Atenção Vascaínos! в YouTube.
По данным источника, российский клуб намерен приобрести футболиста в трансферное окно и готов заплатить за него € 15 млн.
17-летний Таллес Магно является воспитанником «Васко да Гама». В минувшем сезоне форвард принял участие в 15 матчах чемпионата Бразилии (12 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также получил четыре жёлтые карточки. Контракт игрока с бразильским клубом действует до 31 декабря 2022 года. Сыграл шесть матчей за сборную Бразилии U17 и забил три гола.
«Краснодар», набрав в 22 турах 41 очко, занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
Стадион «Краснодара» признан лучшим в РПЛ по мнению болельщиков
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