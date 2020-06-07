Константин Плиев — о коронавирусе: в «Рубине» подкалывали: «Держись от нас подальше»
Защитник «Рубина» Константин Плиев рассказал, как переносил коронавирус.
«Заболевание прошло очень легко, в лёгкой форме. Толком ничего не почувствовал. Сейчас тренируемся, надо набирать форму. Делаю это с улыбкой на лице. Скучал, не мог лежать не этой кровати, ждал, когда вернусь и смогу с ребятами вместе трудиться и готовиться к возобновлению сезона.
В команде подкалывали, говорили: «Держись от нас подальше». Мне сказали, что могу повторно заболеть, поэтому нужно себя оберегать", — сказал Плиев в интервью пресс-службе «Рубина».
Два дня назад Плиев вернулся к тренировкам с казанской командой. Защитник сдал положительный тест на коронавирус в середине мая. Инфекция также была выявлена у защитника «Рубина» Николая Пояркова.
У защитника «Рубина» Плиева выявлен коронавирус
- 7 июня 2020
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