Константин Плиев — о коронавирусе: в «Рубине» подкалывали: «Держись от нас подальше»

Защитник «Рубина» Константин Плиев рассказал, как переносил коронавирус.



«Заболевание прошло очень легко, в лёгкой форме. Толком ничего не почувствовал. Сейчас тренируемся, надо набирать форму. Делаю это с улыбкой на лице. Скучал, не мог лежать не этой кровати, ждал, когда вернусь и смогу с ребятами вместе трудиться и готовиться к возобновлению сезона.

В команде подкалывали, говорили: «Держись от нас подальше». Мне сказали, что могу повторно заболеть, поэтому нужно себя оберегать", — сказал Плиев в интервью пресс-службе «Рубина».

Два дня назад Плиев вернулся к тренировкам с казанской командой. Защитник сдал положительный тест на коронавирус в середине мая. Инфекция также была выявлена у защитника «Рубина» Николая Пояркова.