Тарханов: почему бы «Енисею» не выйти в РПЛ? Всё возможно!

Новый главный тренер «Енисея» Александр Тарханов сообщил, что надеется вывести клуб в Премьер-Лигу.

«Контракт с „Енисеем“ я ещё не подписал, но полечу, чтобы это сделать. Я часто летаю в Красноярск. У меня там живут родственники и друзей много оттуда. Хотя я давно уехал из Красноярска, дружеские отношения со всеми поддерживаю. Я родился в Казахстане, но долго прожил в Красноярске, где подготовился к большому футболу. Всегда прилетаю туда в хорошем настроении.



Мы с руководством «Енисея» пока общаемся только по телефону. Когда прилечу, определимся по игрокам, по сборам и уже после этого поставим задачи на сезон. Контракт у меня будет на два года.



Выйти в Премьер-Лигу? Почему нет? Всё возможно! Для этого меня и пригласили, чтобы я подготовил команду к высшей лиге. Сейчас посмотрим по игрокам: с кем продлить контракт, кого из них освободить. Я смотрел игры «Енисея», в команде есть достойные футболисты, многих я знаю лично. Надо познакомиться со всеми поближе. Главная задача тренера – это прогресс игроков, вторая – результат. Буду детально воспитывать футболистов и строить командную игру», — приводит слова Тарханова «Sibnovosti.ru — Красноярск».