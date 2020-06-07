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Тарханов: почему бы «Енисею» не выйти в РПЛ? Всё возможно!

Тарханов: почему бы «Енисею» не выйти в РПЛ? Всё возможно!
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Новый главный тренер «Енисея» Александр Тарханов сообщил, что надеется вывести клуб в Премьер-Лигу.

«Контракт с „Енисеем“ я ещё не подписал, но полечу, чтобы это сделать. Я часто летаю в Красноярск. У меня там живут родственники и друзей много оттуда. Хотя я давно уехал из Красноярска, дружеские отношения со всеми поддерживаю. Я родился в Казахстане, но долго прожил в Красноярске, где подготовился к большому футболу. Всегда прилетаю туда в хорошем настроении.

Мы с руководством «Енисея» пока общаемся только по телефону. Когда прилечу, определимся по игрокам, по сборам и уже после этого поставим задачи на сезон. Контракт у меня будет на два года.

Выйти в Премьер-Лигу? Почему нет? Всё возможно! Для этого меня и пригласили, чтобы я подготовил команду к высшей лиге. Сейчас посмотрим по игрокам: с кем продлить контракт, кого из них освободить. Я смотрел игры «Енисея», в команде есть достойные футболисты, многих я знаю лично. Надо познакомиться со всеми поближе. Главная задача тренера – это прогресс игроков, вторая – результат. Буду детально воспитывать футболистов и строить командную игру», — приводит слова Тарханова «Sibnovosti.ru — Красноярск».

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