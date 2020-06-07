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«Унион» и «Шальке-04» не выявили победителя в матче Бундеслиги

«Унион» и «Шальке-04» не выявили победителя в матче Бундеслиги
Футбол / Германия 0

В матче 30-го тура чемпионата Германии «Унион» и «Шальке-04» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Берлине на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай». Обслуживал матч арбитр Тобиас Штилер. Ему ассистировали судьи на линиях Ян Зайдель и Хольгер Хеншель.

Счёт был открыт в начале встречи. На 11-й минуте автором забитого мяча стал Роберт Андрих, которому ассистировал Энтони Уджа. В середине первого тайма гости восстановили равновесие, отличился Джонджо Кенни с передачи Даниэля Калиджиури.

«Унион», набрав 32 очка, поднялся на 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Шальке-04» (38) — на 10-м месте.

В следующем туре «Унион» на выезде встретится с «Кёльном». Матч состоится 13 июня. «Шальке-04» дома сыграет с «Байером» (14 июня).

Германия - Бундеслига. 30-й тур
07 июня 2020, воскресенье. 16:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
1 : 1
Шальке-04
Гельзенкирхен
1:0 Андрих – 11'   1:1 Кенни – 28'
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