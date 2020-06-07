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Киевское «Динамо» разгромило «Александрию» в чемпионате Украины

Киевское «Динамо» разгромило «Александрию» в чемпионате Украины
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 25-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» разгромило «Александрию» со счётом 5:1. Встреча состоялась в Киеве на стадионе «Олимпийский». Обслуживал матч арбитр Виталий Романов. Ему ассистировали судьи на линиях Максим Чертоляс и Виктор Нижник.

Счёт был открыт на 14-й минуте. Автором забитого мяча стал Виталий Буяльский, поразивший ворота с паса Томаша Кендзёры. Вскоре преимущество киевлян с пенальти увеличил Назарий Русин. На 32-й минуте гости сократили разрыв в счёте, гол с пенальти забит Дмитрий Гречишкин. В середине второго тайма третий гол забил Виталий Миколенко с передачи Буяльского. На 81-й минуте счёт до крупного довёл Карлос Де Пена с паса Кендзёры. Окончательный счёт на 84-й минуте установил Буяльский с передачи Де Пены.

«Динамо», набрав 49 очков, вышло на третье место в турнирной таблице УПЛ. «Александрия» (43) — на 5-м месте.

Украина - Премьер-лига. Плей-офф чемпионов. 3-й тур
07 июня 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо К
Киев
Окончен
5 : 1
Александрия
Александрия
1:0 Буяльский – 14'   2:0 Русин – 20' (пен)   2:1 Гречишкин – 32' (пен)   3:1 Миколенко – 65'   4:1 Де Пена – 81'   5:1 Буяльский – 83'
Удаления: нет / Дубра – 55'
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