Киевское «Динамо» разгромило «Александрию» в чемпионате Украины

В матче 25-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» разгромило «Александрию» со счётом 5:1. Встреча состоялась в Киеве на стадионе «Олимпийский». Обслуживал матч арбитр Виталий Романов. Ему ассистировали судьи на линиях Максим Чертоляс и Виктор Нижник.
Счёт был открыт на 14-й минуте. Автором забитого мяча стал Виталий Буяльский, поразивший ворота с паса Томаша Кендзёры. Вскоре преимущество киевлян с пенальти увеличил Назарий Русин. На 32-й минуте гости сократили разрыв в счёте, гол с пенальти забит Дмитрий Гречишкин. В середине второго тайма третий гол забил Виталий Миколенко с передачи Буяльского. На 81-й минуте счёт до крупного довёл Карлос Де Пена с паса Кендзёры. Окончательный счёт на 84-й минуте установил Буяльский с передачи Де Пены.
«Динамо», набрав 49 очков, вышло на третье место в турнирной таблице УПЛ. «Александрия» (43) — на 5-м месте.
- 7 июня 2020
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