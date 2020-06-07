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Зелимхан Бакаев вылечился от коронавируса

Зелимхан Бакаев вылечился от коронавируса
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев вернулся к тренировкам после излечения от коронавирусной инфекции.

«Бакаев с нами! Уже тренируется в Тарасовке. На этой неделе полузащитник сдал два отрицательных ПЦР-теста в промежутке 24 часов, что говорит о его полном выздоровлении.

Сегодня утром Бакаев прошёл тестирование на беговой дорожке, а после обеда провёл первое индивидуальное занятие на поле под руководством тренеров по физподготовке», — сообщает пресс-служба «Спартака».

Ранее Бакаев рассказывал, как переносит коронавирус.

22 мая футболисты, тренерский штаб и другие сотрудники «Спартака» прошли тестирование на COVID-19. Коронавирусная инфекция была выявлена у Зелимхана Бакаева. Клуб сообщал, что хавбек переносил болезнь дома.

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