Зелимхан Бакаев вылечился от коронавируса
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев вернулся к тренировкам после излечения от коронавирусной инфекции.
«Бакаев с нами! Уже тренируется в Тарасовке. На этой неделе полузащитник сдал два отрицательных ПЦР-теста в промежутке 24 часов, что говорит о его полном выздоровлении.
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Сегодня утром Бакаев прошёл тестирование на беговой дорожке, а после обеда провёл первое индивидуальное занятие на поле под руководством тренеров по физподготовке», — сообщает пресс-служба «Спартака».
Ранее Бакаев рассказывал, как переносит коронавирус.
22 мая футболисты, тренерский штаб и другие сотрудники «Спартака» прошли тестирование на COVID-19. Коронавирусная инфекция была выявлена у Зелимхана Бакаева. Клуб сообщал, что хавбек переносил болезнь дома.
Зелимхан Бакаев — о коронавирусе: два дня болела голова, и всё
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