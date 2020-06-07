Дибала спел «You’ll Never Walk Alone» во время матча c Алли в FIFA

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала сыграл в FIFA 20 с полузащитником «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли в благотворительном турнире Gamers Without Borders в целях сбора средства для борьбы с коронавирусом.

Во время матча Дибала спел строчку из самой популярной песни болельщиков «Ливерпуля» — «You’ll Never Walk Alone». На тот момент «Ливерпуль», за который играл аргентинец, обыгрывал «ПСЖ» Алли со счётом 2:0. Видео опубликовано в «твиттере» Gamers Without Borders.

В 2018 году «Ливерпуль» интересовался Дибалой. Сообщалось, что аргентинский форвард может перейти в стан мерсисайдцев в случае покупки «Ювентусом» нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

В этом сезоне 26-летний Дибала провёл 24 матча в Серии А, забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи.