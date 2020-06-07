Божович провёл первую тренировку с «Крыльями Советов» после карантина

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович провёл первую тренировку с командой после истечения двухнедельного карантина из-за угрозы распространения коронавируса.

«Продолжаем подготовку в любую погоду. „Крылья“ теперь в полном составе — двухнедельный карантин Миодрага Божовича, Войо Чалова, Милорада Байовича, Дениса Поповича, Паула Антона и Деяна Радонича завершён», — говорится в официальном «инстаграме» «Крыльев Советов».

«Крылья Советов», набрав в 22 турах 22 очка, занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В настоящее время турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса. Рестарт РПЛ запланирован на 19 июня. В этот день «Крылья Советов» на своём поле сыграют с «Ахматом».