Британские политики выступили против продажи «Ньюкасла» саудовским инвесторам

16 британских депутатов обратились к премьер-министру страны Борису Джонсону с просьбой помочь отменить сделку по продаже «Ньюкасла» саудовским инвесторам, утверждает The Telegraph.

По данным источника, депутаты призвали прекратить использование Великобритании в качестве средства для «отмывания репутации через спорт».

Ранее сообщалось, что Всемирная торговая организация доказала связь между сервисом beoutQ, ворующим трансляции европейских футбольных матчей, и государственными структурами Саудовской Аравии. В связи с этим сделка по продаже «Ньюкасла» оказалась под угрозой срыва.

Кроме того, наследный принц Мохаммед бин Салман из Саудовской Аравии подозревается в заказе убийства журналиста Джамаля Хашогги.