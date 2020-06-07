Британские политики выступили против продажи «Ньюкасла» саудовским инвесторам
16 британских депутатов обратились к премьер-министру страны Борису Джонсону с просьбой помочь отменить сделку по продаже «Ньюкасла» саудовским инвесторам, утверждает The Telegraph.
По данным источника, депутаты призвали прекратить использование Великобритании в качестве средства для «отмывания репутации через спорт».
Ранее сообщалось, что Всемирная торговая организация доказала связь между сервисом beoutQ, ворующим трансляции европейских футбольных матчей, и государственными структурами Саудовской Аравии. В связи с этим сделка по продаже «Ньюкасла» оказалась под угрозой срыва.
Кроме того, наследный принц Мохаммед бин Салман из Саудовской Аравии подозревается в заказе убийства журналиста Джамаля Хашогги.
Продажа «Ньюкасла» может сорваться, поскольку арабский фонд заинтересовался «Ромой»
- 7 июня 2020
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