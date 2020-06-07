«Кёльн» упустил победу над «Аугсбургом» в Бундеслиге

В матче 30-го тура чемпионата Германии «Аугсбург» и «Кёльн» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Аугсбурге на стадионе «WWK-Арена». Обслуживал матч арбитр Беньямин Кортус. Ему ассистировали судьи на линиях Торстен Шифнер и Томас Штайн.
Хозяева могли открыть в середине первого тайма, но Флориан Нидерлехнер не реализовал 11-метровый. Счёт был открыт на 85-й минуте, отличился Антони Модест, которому ассистировал Исмаил Якобс. Хозяева сумели уйти от поражения благодаря голу Филиппа Макса с передачи Рафаэля Фрамбергера.
«Аугсбург», набрав 32 очка, поднялся на 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Кёльн» (35) — на 12-м месте.
В следующем туре «Аугсбург» на выезде сыграет с «Майнцем». Матч состоится 14 июня. «Кёльн» дома встретится с «Унионом» (13 июня).
- 7 июня 2020
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