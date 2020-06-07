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Андрей Мостовой: «Сочи» может побороться за место в еврокубках

Андрей Мостовой: «Сочи» может побороться за место в еврокубках
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Сочи» Андрей Мостовой, права на которого принадлежат «Зениту», поделился мнением о перспективах команды в нынешнем сезоне.

«Если взглянуть на таблицу, нас сейчас всего шесть очков отделяет от шестого места, которое при определённом раскладе может дать пропуск в Лигу Европы. Со всеми конкурентами, в том числе с «Динамо», нам ещё предстоит сыграть. Можно ещё спокойно побороться за место в еврокубках. У нас команда сыгралась, стала крепче. Уверен, мы не будем биться за выживание. Всё будет хорошо», — приводит слова Мостового Sportbox.

«Сочи», набрав в 22 турах 24 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч клуб проведёт 19 июня на своём поле с «Ростовом».

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