Андрей Мостовой: «Сочи» может побороться за место в еврокубках

Полузащитник «Сочи» Андрей Мостовой, права на которого принадлежат «Зениту», поделился мнением о перспективах команды в нынешнем сезоне.

«Если взглянуть на таблицу, нас сейчас всего шесть очков отделяет от шестого места, которое при определённом раскладе может дать пропуск в Лигу Европы. Со всеми конкурентами, в том числе с «Динамо», нам ещё предстоит сыграть. Можно ещё спокойно побороться за место в еврокубках. У нас команда сыгралась, стала крепче. Уверен, мы не будем биться за выживание. Всё будет хорошо», — приводит слова Мостового Sportbox.

«Сочи», набрав в 22 турах 24 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч клуб проведёт 19 июня на своём поле с «Ростовом».