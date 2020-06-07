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Карлос Эдуардо заявил о желании вернуться в «Рубин»

Карлос Эдуардо заявил о желании вернуться в «Рубин»
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Рубина» Карлос Эдуардо заявил, что не против вернуться в казанский клуб.

«Я был очень счастлив. Мне было очень комфортно в мусульманской республике. Я хочу вернуться в «Рубин», — приводятся слова Эдуардо на канале Анара Ибрагимова в «Яндекс.Дзен».

Бразилец также назвал президента России Владимира Путина «очень правильным мужиком».

32-летний Карлос Эдуардо с января 2019 года находится без клуба. Последней командой полузащитника была бразильская «Коритиба». До этого бразилец выступал за «Парану», «Виторию», «Атлетико Минейро», «Рубин», «Фламенго», «Хоффенхайм» и «Гремио».

Карлос Эдуардо перешёл в казанский «Рубин» из «Хоффенхайма» в 2010 году за € 20 млн. За время выступлений в российском клубе бразилец принял участие в 46 матчах и отметился шестью голами. Игрок покинул казанскую команду в 2016 году.

Экс-игрок «Рубина» Карлос Эдуардо: Путин – очень правильный мужик
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