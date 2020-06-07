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З. Бакаев — о тренировках: даже не подозревал, насколько сильно скучал по всему этому

З. Бакаев — о тренировках: даже не подозревал, насколько сильно скучал по всему этому
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал своё возвращение к тренировкам после излечения от коронавирусной инфекции.

«Сегодня был первый день тренировок после очень долгой паузы. Оказывается, я даже не подозревал, насколько сильно скучал по всему этому. Пользуясь случаем, хотел бы выразить слова благодарности всем, кто поддерживал меня и ждал возвращения! Обещаю приложить все усилия для того, чтобы оправдать ваши ожидания. Всем спасибо!» — написал Бакаев на своей странице в «Инстаграме».

Сегодня «Спартак» сообщил о возвращении Бакаева к тренировкам.

22 мая футболисты, тренерский штаб и другие сотрудники «Спартака» прошли тестирование на COVID-19. Коронавирусная инфекция была выявлена у Зелимхана Бакаева. Клуб сообщал, что хавбек переносил болезнь дома.

Зелимхан Бакаев вылечился от коронавируса
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