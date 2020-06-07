«Ди-Си Юнайтед» поддержал акцию «Жизни чёрных важны»

Американский клуб «Ди Си Юнайтед» присоединился к акции #BlackLivesMatter («Жизни чёрных важны»), почтив память погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда.
Вся команда встала на одно колено на поле стадиона. Работники клуба нанесли на газон надписи I can’t breathe (пер. с англ. — я не могу дышать) и BLM – сокращение от Black Lives Matter (пер. с англ. — жизни чёрных важны).
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» «Ди-Си Юнайтед».
25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. Один из сотрудников полиции повалил его на асфальт и надавил коленом на горло, не давая дышать, что привело к смерти. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США, а в социальных сетях люди начали оставлять сообщения в защиту афроамериканцев с хештегом #BlackLivesMatter.
- 7 июня 2020
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