«Футбол вернулся». Гжегож Крыховяк высказался о матче с «Динамо»

Польский полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк кратко прокомментировал итог товарищеского матча с «Динамо» (1:1).

«Футбол вернулся», — написал Крыховяк на своей странице в «Твиттере».

Крыховяк перешёл в «Локомотив» летом 2018 года из «Пари Сен-Жермен» на правах аренды за € 1,5 млн. Через год российский клуб выкупил трансфер хавбека. Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне 30-летний хавбек принял участие в 20 матчах чемпионата России, забил девять голов и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

«Локомотив», набрав в 22 турах 41 очко, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч клуб проведёт 21 июня на своём поле с «Оренбургом».