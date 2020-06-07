Зелимхан Бакаев — о коронавирусе: было такое разочарование, будто в яму упал

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о своих эмоциях по поводу заражения коронавирусом.

«Состояние у меня прекрасное. Не бойтесь того, что я не буду в форме перед Тулой. Когда узнал, что у меня коронавирус — это было что-то с чем-то. Было такое разочарование, как будто в яму упал.

Хорошо, что меня поддержали партнеры, тренеры, родители и друзья, я легче это перенёс. Теперь понимаю, что нужно слушать родителей, доктора. Берёг себя, не ходил, не гулял, но как-то я подцепил это, буду ещё внимательнее", — сказал Бакаев в интервью пресс-службе «Спартака».

22 мая футболисты, тренерский штаб и другие сотрудники «Спартака» прошли тестирование на COVID-19. Коронавирусная инфекция была выявлена у Зелимхана Бакаева. Клуб сообщал, что хавбек переносил болезнь дома.