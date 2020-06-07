Широков: Вагнер Лав — самый крутой легионер в истории ЦСКА. Он и сейчас принесёт пользу

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков поделился мнением о возможном возвращении в московский клуб бразильского нападающего Вагнера Лава.
«Вагнер до сих пор играет в футбол, его контракт с «Коринтиансом» закончился. Я успел поиграть против Вагнера. Он самый крутой легионер в истории ЦСКА. Хорошо открывается, принимает мяч. Игнашевич из пушки в него бил, он укрощал любой мяч. Вагнер и сейчас принесёт пользу. Сколько он был в ЦСКА, все сезоны отыграл на высшем уровне. Это огромный плюс для Чалова — тренироваться и играть с Вагнером. Почему Чалов будет нервничать? Он хорошо будет играть вместе с Вагнером. Если бразилец будет делать результат, то никто не будет смотреть на то, что он плохо тренируется», — сказал Широков в эфире программы «После футбола» на телеканале «Матч ТВ».
- 8 июня 2020
-
00:14
-
00:06
- 7 июня 2020
-
23:50
-
23:49
-
23:44
-
23:31
-
23:19
-
23:09
-
22:55
-
22:42
-
22:31
-
22:18
-
22:16
-
21:56
-
21:53
-
21:36
-
21:33
-
21:16
-
21:07
-
21:07
-
21:00
-
20:53
-
20:30
-
20:30
-
20:00
-
19:52
-
19:39
-
19:33
-
19:29
-
19:18
-
19:06
-
18:57
-
18:48
-
18:39
-
18:32