Широков: Вагнер Лав — самый крутой легионер в истории ЦСКА. Он и сейчас принесёт пользу

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков поделился мнением о возможном возвращении в московский клуб бразильского нападающего Вагнера Лава.



«Вагнер до сих пор играет в футбол, его контракт с «Коринтиансом» закончился. Я успел поиграть против Вагнера. Он самый крутой легионер в истории ЦСКА. Хорошо открывается, принимает мяч. Игнашевич из пушки в него бил, он укрощал любой мяч. Вагнер и сейчас принесёт пользу. Сколько он был в ЦСКА, все сезоны отыграл на высшем уровне. Это огромный плюс для Чалова — тренироваться и играть с Вагнером. Почему Чалов будет нервничать? Он хорошо будет играть вместе с Вагнером. Если бразилец будет делать результат, то никто не будет смотреть на то, что он плохо тренируется», — сказал Широков в эфире программы «После футбола» на телеканале «Матч ТВ».

Источник: в понедельник Вагнер Лав объявит о переходе в ЦСКА