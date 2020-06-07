«Уфа» показала, как игроков тестируют на коронавирус
Пресс-служба «Уфы» показала, как игроков тестируют на коронавирус, а также тренировку команды на новом газоне стадиона «Нефтяник»
«Футбольный клуб «Уфа» собрался в полном составе на стадионе «Нефтяник», в четвёртый раз сдал тесты на COVID-19, а затем провёл первую тренировку на обновлённом газоне», — говорится в описании видео, опубликованном на канале клуба в YouTube.
«Уфа», набрав в 22 турах 27 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Рестарт РПЛ запланирован на 19 июня. Следующий матч башкирский клуб проведёт 21 июня на своём поле с «Тамбовом». Встреча пройдёт на стадионе «Нефтяник».
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