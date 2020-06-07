Роман Абрамович купил картину «Крик» за $ 120 млн

Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович купил на аукционе «Сотбис» картину норвежского художника Эдварда Мунка «Крик», сообщает телеграм-канал Sotheby's Life.
Стоимость покупки составила $ 120 млн. Абрамович приобрёл один из четырёх вариантов знаменитой картины. «Крик» — серия картин Эдварда Мунка, которая создавалась в промежутках между 1893 и 1910 годом.
Ранее Абрамович купил новую недвижимость. Как утверждает источник, во владении российского миллиардера оказалась вилла в Израиле, на покупку которой он потратил $ 64,5 млн. Этот дом стал самым дорогим в стране, а сделка – рекордной. Для Абрамовича это уже третья недвижимость в Израиле.
Абрамович купил «Челси» в 2003 году. После 29 туров команда, набрав 48 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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