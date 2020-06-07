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В РФС сообщили, как будет приниматься решение о месте проведения матча «Зенит» — «Спартак»

В РФС сообщили, как будет приниматься решение о месте проведения матча «Зенит» — «Спартак»
Футбол / Кубок России 0

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал, как будет решаться, кто будет хозяином поля в полуфинальном матче Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом».

«Будем исходить из большого количества элементов. Когда будем принимать решение, будем учитывать эпидемиологическую обстановку, которая будет существовать в тот момент в регионах, будем учитывать положения регламентов, практику. Решение будет приниматься бюро исполкома РФС», – сказал Митрофанов в эфире радио «Маяк».

Ожидалось, что встреча пройдёт в Санкт-Петербурге, однако затем владелец красно-белых Леонид Федун предложил определить хозяина поля с помощью жеребьёвки.

В четвертьфинале Кубка России «Зенит» на выезде одолел «Ахмат» в дополнительное время со счётом 2:1. «Спартак» оказался сильнее ЦСКА, также вырвав победу по итогам 120 минут (3:2).

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