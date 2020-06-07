Эррера: если Погба будет играть стабильно, любой клуб захочет его подписать

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», поделился мнением о хавбеке манкунианцев Поле Погба.

«У Погба есть все необходимые для футболиста навыки: он может прорываться через соперников, хорош в воздухе, агрессивен, отлично обороняется, атакует, забивает голы. Но у него были взлёты и падения в Манчестере. Бывали матчи, в которых он полностью менял ход игры, но также и неудачные матчи. Если он будет играть стабильно, то любой клуб захочет его подписать», — приводит слова Эрреры AS.

В нынешнем сезоне 27-летний Погба принял участие в семи матчах чемпионата Англии (пять — в основном составе), в которых стал автором двух результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.