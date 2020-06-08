Травмированный Лука Йович устроил барбекю с друзьями на карантине, а затем удалил фото

Сербский нападающий мадридского «Реала» Лука Йович, который восстанавливается после перелома ноги, устроил барбекю с друзьями, несмотря на действие карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.

Фотографию мероприятия футболист опубликовал в сториз своего «инстаграма», но затем удалил фото.

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» Real Madrid Info.

Ранее сообщалось, что Йович сломал ногу в результате падения со стены дома, а не во время тренировки. Форвард пытался обмануть клуб, но медики «Реала» выяснили, что он получил травму гораздо раньше, чем об этом сообщил.

Йович перешёл в «Реал» летом прошлого года из «Айнтрахта» за € 60 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл 15 матчей в чемпионате Испании (4 – в основе), забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.