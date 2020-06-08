Травмированный Лука Йович устроил барбекю с друзьями на карантине, а затем удалил фото

Сербский нападающий мадридского «Реала» Лука Йович, который восстанавливается после перелома ноги, устроил барбекю с друзьями, несмотря на действие карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.
Фотографию мероприятия футболист опубликовал в сториз своего «инстаграма», но затем удалил фото.
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» Real Madrid Info.
Ранее сообщалось, что Йович сломал ногу в результате падения со стены дома, а не во время тренировки. Форвард пытался обмануть клуб, но медики «Реала» выяснили, что он получил травму гораздо раньше, чем об этом сообщил.
Йович перешёл в «Реал» летом прошлого года из «Айнтрахта» за € 60 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл 15 матчей в чемпионате Испании (4 – в основе), забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
- 8 июня 2020
-
00:14
-
00:06
- 7 июня 2020
-
23:50
-
23:49
-
23:44
-
23:31
-
23:19
-
23:09
-
22:55
-
22:42
-
22:31
-
22:18
-
22:16
-
21:56
-
21:53
-
21:36
-
21:33
-
21:16
-
21:07
-
21:07
-
21:00
-
20:53
-
20:30
-
20:30
-
20:00
-
19:52
-
19:39
-
19:33
-
19:29
-
19:18
-
19:06
-
18:57
-
18:48
-
18:39
-
18:32