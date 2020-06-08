«Моё настроение». Сердар Азмун показал фото с отдыха на яхте

Иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фото с отдыха на яхте.
«Моё настроение», — подписал снимок футболист.
Сердар Азмун перешёл в «Зенит» в феврале 2019 года из казанского «Рубина». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне 25-летний форвард принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги (19 — в основном составе), в которых стал автором 10 забитых мячей и отдал 6 результативных передач.
Напомним, возобновление розыгрыша чемпионата России запланировано на 19 июня. «Зенит», набрав 50 очков в 22 турах, является лидером турнира, опережая ближайшего конкурента – московский «Локомотив» — на 9 очков.
Ранее защитник з«Зенита» Бранислав Иванович на тренировке команды пошутил над Азмуном.
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